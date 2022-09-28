Умер один из авторов Конституции, известный ученый и Герой Украины

Соболезнования принес мэр Харькова

Этот год стал тяжелым для украинцев относительно потерь среди близких, знакомых и известных людей. Утром, 28 сентября, стало известно, что ушел из жизни ученый-правовед и Герой Украины Василий Таций. Ему было 82 года.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. По его словам, этого человека ему лично не будет хватать.

"Один из людей, написавших Конституцию нашей страны. Один из создателей Харьковской юридической школы, известный не только в Украине, но и за ее пределами. Человек, много лет являвшийся членом исполкома Харьковского городского совета. Человек, ко мнению которого прислушались Президенты Украины и премьер-министры. Человек, которого лично мне не будет хватать — Василий Яковлевич Таций", — говорится в сообщении Терехова.

К тому же мэр отметил, что в ближайшие дни будет сделано все, чтобы достойно проводить Тация в последний путь. Он также принес соболезнования родным, близким, друзьям и самому городу Харькову, ведь значимость Тация для Харькова и Украины трудно переоценить.

Как сообщал "Телеграф" ранее, скончался народный артист Украины Юрий Мажуги в возрасте 91 года.