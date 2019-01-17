Нардепа увезли из Рады прямо в больницу

Новости Украины: 85-летнего народного депутата от Радикальной франции Ляшко Юрия Шухевича госпитализировали прямо с заседания Верховной Рады.

В здании Верховной Рады сегодня, 17 января, стало плохо народному депутату от Радикальной партии Олега Ляшко Юрию Шухевичу.

Сообщается, что 85-летнему нардепу вызвали "скорую помощь". Он с помощью сотрудников медицинской помощи добрался до машины, его госпитализировали. Причины плохого самочувствия нардепа на данный момент неизвестны.

В последствии, его помощник Василий Анпасов сообщил, что у политика упало давление. По его словам, сейчас Шухевич нормально себя чувствует.

Через некоторое время, спикер парламента Андрей Парубий преждевременно объявил перерыв в работе парламента по заявлению фракции "Оппозиционного блока" и группы "Видродження". Обычно народные депутаты идут на получасовой перерыв в 12:00, но перерыв был объявлен на полчаса раньше.

Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 года. Является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.Он является сыном главы УПА Романа Шухевича. В 2014 году был избран в Раду от "Радикальной партии Олега Ляшко". Является одним из авторов законопроекта о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Напомним, 17 января, на заседании Верховной Рады был принят доработанный законопроект №4128-д, который регулирует механизм смены религиозными общинами подчиненности. Закон вступит в силу на следующий день после публикации.