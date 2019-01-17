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Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
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Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев

Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
12:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Верховная Рада законодательно утвердила механизм перехода церковных общин в Православную церковь Украины.

Сегодня, 17 января, на заседании Верховной Рады был принят доработанный законопроект №4128-д, который регулирует механизм смены религиозными общинами подчиненности. После несколько неудачных попыток за проект закона проголосовали 229 нардепов.

Так закон "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица" вносит изменения в статью 8 закона "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения подчиненности.

Согласно закону: 

  • государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий;
  • решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины (такое собрание могут созывать ее члены);
  • решение о смене подчиненности должно быть принято не менее чем двумя третями голосов от количества членов религиозной общины;
  • смена подчиненности религиозной общины, согласно закону, не будет влиять на содержание права собственности и других имущественных прав таких общин;
  • часть общины, которая не согласная с таким решением, имеет право создать новую общину.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что уже 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в автокефальную Православную церковь Украины.

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Верховная Рада, УПЦ МП, Церковь, ПЦУ, Религиозные общины.
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