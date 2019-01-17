Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев

Сегодня, 17 января, на заседании Верховной Рады был принят доработанный законопроект №4128-д, который регулирует механизм смены религиозными общинами подчиненности. После несколько неудачных попыток за проект закона проголосовали 229 нардепов.
Так закон "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица" вносит изменения в статью 8 закона "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения подчиненности.
Согласно закону:
Закон вступит в силу на следующий день после публикации.
Напомним, ранее сообщалось, что уже 70 приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в автокефальную Православную церковь Украины.