День рождения Степана Бандеры - кем он был (фото)

Один из руководителей ОУН родился в 1909, а умер в 1959 году.

В Украине 1 января нет только отмечают первый день нового года, но и день рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. В некоторых украинских городах к концу 2021 вывесили плакаты с его портретами.

"Телеграф" решил напомнить, кем был Бандера и почему вокруг него собрано столько мифов и домыслов.

Он родился в 1909 году на территории Австро-Венгрии, сейчас это земли Ивано-Франковщины. Его отец был священником греко-католической церкви и интересовался политикой — был депутатом ЗУНР. Бандера с 13 лет был в украинской скаутской организации "Пласт", а в 20 вступил в ОУН.

Степан Бандера в детстве

Уже через четыре года становится руководителем — краевым проводником на западной Украине.

Был причастен к организации убийств советских и польских чиновников, взрыву в редакции газеты и других. Его приговорили к смертной казни, но заменили ее пожизненным. За причастность к еще двум убийствам его позднее в том же 1936 году осудили на еще один аналогичный срок. Он вышел на свободу с началом второй мировой.

Степан Бандера

В 1941 Бандеру снова избирают проводником, на этом съезде ОУН декларирует борьбу за соборную Украину. В том же году его арестовывают немцы и содержат в тюрьме, а затем в концлагере. Он был изолирован от событий в Украине. Был убит агентом КГБ с помощью цианистого калия в 1959 году в Мюнхене.

Бандеру называли в Польше "террористом", в СССР "нацистским прислужником", но как утверждают исследования, он скептически относился к возможности помощи от Германии в возрождении соборной Украины и это вызвало в дальнейшем раскол в организации.

Как ранее писал "Телеграф", имя Степана Бандеры стало популярным этой осенью в ТикТок, когда песня "батько наш Бандера" стала вирусной. Хит даже спели в стенах Верховной Рады.