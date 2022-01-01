Укр

День рождения Степана Бандеры - кем он был (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
83
Украинский политический деятель, один из лидеров националистического движения Степан Бандера
Украинский политический деятель, один из лидеров националистического движения Степан Бандера

Один из руководителей ОУН родился в 1909, а умер в 1959 году.

В Украине 1 января нет только отмечают первый день нового года, но и день рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. В некоторых украинских городах к концу 2021 вывесили плакаты с его портретами.

"Телеграф" решил напомнить, кем был Бандера и почему вокруг него собрано столько мифов и домыслов.

Он родился в 1909 году на территории Австро-Венгрии, сейчас это земли Ивано-Франковщины. Его отец был священником греко-католической церкви и интересовался политикой — был депутатом ЗУНР. Бандера с 13 лет был в украинской скаутской организации "Пласт", а в 20 вступил в ОУН.

Степан Бандера в детстве
Степан Бандера в детстве

Уже через четыре года становится руководителем — краевым проводником на западной Украине.

Был причастен к организации убийств советских и польских чиновников, взрыву в редакции газеты и других. Его приговорили к смертной казни, но заменили ее пожизненным. За причастность к еще двум убийствам его позднее в том же 1936 году осудили на еще один аналогичный срок. Он вышел на свободу с началом второй мировой.

Степан Бандера
Степан Бандера

В 1941 Бандеру снова избирают проводником, на этом съезде ОУН декларирует борьбу за соборную Украину. В том же году его арестовывают немцы и содержат в тюрьме, а затем в концлагере. Он был изолирован от событий в Украине. Был убит агентом КГБ с помощью цианистого калия в 1959 году в Мюнхене.

Бандеру называли в Польше "террористом", в СССР "нацистским прислужником", но как утверждают исследования, он скептически относился к возможности помощи от Германии в возрождении соборной Украины и это вызвало в дальнейшем раскол в организации.

Как ранее писал "Телеграф", имя Степана Бандеры стало популярным этой осенью в ТикТок, когда песня "батько наш Бандера" стала вирусной. Хит даже спели в стенах Верховной Рады.

Теги:
#Степан Бандера #1 января #ОУН #Украинские националисты
Тарифы, соцвыплаты, налоги - 1 января будет насыщенным
Украина
Подорожание газа, новый налог и кассовые аппараты для всех – что изменилось в Украине с 1 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Тарифы, соцвыплаты, налоги - 1 января будет насыщенным
Подорожание газа, новый налог и кассовые аппараты для всех – что изменилось в Украине с 1 января
Дата публикации
Категория
Январь будет с обильными осадками, но немного теплее нормы
Резкая смена погоды и сильный мороз: синоптик озвучил прогноз на январь для Украины
Дата публикации
Категория
Новый год-2022 к жителям Самоа еще не пришел
Сидней, Лондон, Нью-Йорк: как отметили Новый год-2022 в разных странах (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские рубежи остались неизменными
Новый год под обстрелами: на Донетчине убили украинского защитника
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе