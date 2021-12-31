"Пусть полыхает у ваты": в Хмельницком здание ТЦ украсили огромным портретом Бандеры (фото)

Не исключено, что портрет появился на здании в рамках подготовки к мероприятиям ко дню рождения главы ОУН.

В Хмельницком на здании торгового центра "Детский мир" развернули огромный баннер с портретом лидера ОУН Степана Бандеры и фразой из популярного хита "Батько наш Бандера".

Фотографией украшенного ТЦ поделился волонтер и активист Андрей Попик у себя в Фейсбук.

"Хмельницкий — это Украина", — подчеркнул он.

Стоит напомнить, что накануне, 27 декабря, большой баннер с портретом главы ОУН украсил и здание Тернопольского областного совета.

Портрет Бандеры на здании облсовета Тернополя

Вполне вероятно, что городские власти таким образом проводят подготовку ко дню рождения Бандеры, который отмечается 1 января.

Напомним, песня "Батько наш Бандера" стала хитом в октябре, после того, как новость о флешмобе украинских школьников распространили многие СМИ.

При этом песня стала популярной не только в нашей стране, но и за рубежом.

После этого она начала звучать на многочисленных мероприятиях и ее даже пели народные депутаты под куполом Верховной Рады.

Однако не всем песня пришлась по душе, так например соцсеть Фейсбук из-за нее даже блокировала аккаунт Львовской национальной капеллы "Дударик".