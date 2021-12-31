Укр

"Пусть полыхает у ваты": в Хмельницком здание ТЦ украсили огромным портретом Бандеры (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
15
Здание ТЦ в Хмельницком украсили портретом Бандеры
Здание ТЦ в Хмельницком украсили портретом Бандеры

Не исключено, что портрет появился на здании в рамках подготовки к мероприятиям ко дню рождения главы ОУН.

В Хмельницком на здании торгового центра "Детский мир" развернули огромный баннер с портретом лидера ОУН Степана Бандеры и фразой из популярного хита "Батько наш Бандера".

Фотографией украшенного ТЦ поделился волонтер и активист Андрей Попик у себя в Фейсбук.

"Хмельницкий — это Украина", — подчеркнул он.

Стоит напомнить, что накануне, 27 декабря, большой баннер с портретом главы ОУН украсил и здание Тернопольского областного совета.

Портрет Бандеры на здании облсовета Тернополя
Портрет Бандеры на здании облсовета Тернополя

Вполне вероятно, что городские власти таким образом проводят подготовку ко дню рождения Бандеры, который отмечается 1 января.

Напомним, песня "Батько наш Бандера" стала хитом в октябре, после того, как новость о флешмобе украинских школьников распространили многие СМИ.

При этом песня стала популярной не только в нашей стране, но и за рубежом.

После этого она начала звучать на многочисленных мероприятиях и ее даже пели народные депутаты под куполом Верховной Рады.

Однако не всем песня пришлась по душе, так например соцсеть Фейсбук из-за нее даже блокировала аккаунт Львовской национальной капеллы "Дударик".

Теги:
#Хмельницкий #Степан Бандера
ГБР получило нового главу
Украина
Зеленский назначил нового директора ГБР: кто им стал
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ГБР получило нового главу
Зеленский назначил нового директора ГБР: кто им стал
Дата публикации
Категория
Правительство запретило поднимать наценку на батоны выше 10%
В Украине начали регулировать цены на хлеб и подсолнечное масло: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский во время обращения на Новый 2021 год
Новогоднее поздравление президента Зеленского: онлайн-трансляция
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая
Главу МИД Украины засняли в компании эффектной блондинки: кто она (видео)
Дата публикации
Категория
Какие подарки хотят получить украинцы на Новый год
"Балалайку" и "чтобы забрали жену на полгода": обнародован список подарков, которые украинцы мечтают получить в Новый год