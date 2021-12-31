"Най палає у вати": у Хмельницькому будівлю ТЦ прикрасили величезним портретом Бандери (фото)

Не виключено, що портрет з’явився на приміщенні в рамках підготовки до заходів до дня народження голови ОУН.

У Хмельницькому на будівлі торгового центру "Дитячий світ" розгорнули величезний банер з портретом лідера ОУН Степана Бандери та фразою з популярного хіта "Батько наш Бандера".

Фотографією прикрашеного ТЦ поділився волонтер та активіст Андрій Попік у себе у Фейсбук.

"Хмельницький — це Україна", — наголосив він.

Варто нагадати, що напередодні, 27 грудня, великий банер із портретом голови ОУН прикрасив і будівлю Тернопільської обласної ради.

Портрет Бандери на будівлі облради Тернополя

Цілком імовірно, що міська влада таким чином проводить підготовку до дня народження Бандери, який відзначається 1 січня.

Нагадаємо, пісня "Батько наш Бандера" стала хітом у жовтні, після того, як новину про флешмоб українських школярів поширили багато ЗМІ.

При цьому пісня стала популярною не лише в нашій країні, а й за кордоном.

Після цього вона почала звучати на численних заходах, і її навіть співали народні депутати під куполом Верховної Ради.

Проте не всім пісня припала до душі, так, наприклад, соцмережа Фейсбук через неї навіть блокувала акаунт Львівської національної капели "Дударик".