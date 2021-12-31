"Най палає у вати": у Хмельницькому будівлю ТЦ прикрасили величезним портретом Бандери (фото)
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Не виключено, що портрет з’явився на приміщенні в рамках підготовки до заходів до дня народження голови ОУН.
У Хмельницькому на будівлі торгового центру "Дитячий світ" розгорнули величезний банер з портретом лідера ОУН Степана Бандери та фразою з популярного хіта "Батько наш Бандера".
Фотографією прикрашеного ТЦ поділився волонтер та активіст Андрій Попік у себе у Фейсбук.
"Хмельницький — це Україна", — наголосив він.
Варто нагадати, що напередодні, 27 грудня, великий банер із портретом голови ОУН прикрасив і будівлю Тернопільської обласної ради.
Цілком імовірно, що міська влада таким чином проводить підготовку до дня народження Бандери, який відзначається 1 січня.
Нагадаємо, пісня "Батько наш Бандера" стала хітом у жовтні, після того, як новину про флешмоб українських школярів поширили багато ЗМІ.
При цьому пісня стала популярною не лише в нашій країні, а й за кордоном.
Після цього вона почала звучати на численних заходах, і її навіть співали народні депутати під куполом Верховної Ради.
Проте не всім пісня припала до душі, так, наприклад, соцмережа Фейсбук через неї навіть блокувала акаунт Львівської національної капели "Дударик".
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