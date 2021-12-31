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"Най палає у вати": у Хмельницькому будівлю ТЦ прикрасили величезним портретом Бандери (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Будинок ТЦ у Хмельницькому прикрасили портретом Бандери
Будинок ТЦ у Хмельницькому прикрасили портретом Бандери

Не виключено, що портрет з’явився на приміщенні в рамках підготовки до заходів до дня народження голови ОУН.

У Хмельницькому на будівлі торгового центру "Дитячий світ" розгорнули величезний банер з портретом лідера ОУН Степана Бандери та фразою з популярного хіта "Батько наш Бандера".

Фотографією прикрашеного ТЦ поділився волонтер та активіст Андрій Попік у себе у Фейсбук.

"Хмельницький — це Україна", — наголосив він.

Варто нагадати, що напередодні, 27 грудня, великий банер із портретом голови ОУН прикрасив і будівлю Тернопільської обласної ради.

Портрет Бандери на будівлі облради Тернополя
Портрет Бандери на будівлі облради Тернополя

Цілком імовірно, що міська влада таким чином проводить підготовку до дня народження Бандери, який відзначається 1 січня.

Нагадаємо, пісня "Батько наш Бандера" стала хітом у жовтні, після того, як новину про флешмоб українських школярів поширили багато ЗМІ.

При цьому пісня стала популярною не лише в нашій країні, а й за кордоном.

Після цього вона почала звучати на численних заходах, і її навіть співали народні депутати під куполом Верховної Ради.

Проте не всім пісня припала до душі, так, наприклад, соцмережа Фейсбук через неї навіть блокувала акаунт Львівської національної капели "Дударик".

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#Хмельницький #Степан Бандера
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