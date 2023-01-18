Не дожила до 119-летия всего месяц: во Франции умерла самая старшая женщина в мире

Женщина доживала свою жизнь в доме престарелых

Печальные новости: во Франции ушла из жизни старейшая жительница мира — французская монахиня сестра Андре, настоящее имя которой Люсиль Рэндон. Женщины не стало в возрасте 118 лет, она не дожила до 119-летия практически месяц. Рэндон родилась 11 февраля 1904 года.

О смерти старейшего человека в мире сообщило издание The Guardian со ссылкой на ее представителя Дэвида Тавелла. По его словам, женщина умерла во сне в своем доме престарелых в Тулоне.

"Это большая печаль, но… это было ее желание присоединиться к любимому брату. Для нее это освобождение" — сообщили в дома престарелых Sainte-Catherine-Labouré.

Люсиль Рэндон, известная как сестра Андре, родилась на юге Франции 11 февраля 1904 года, за 10 лет до начала Первой мировой войны. Она работала гувернанткой и воспитателем, а в 1944 году, в возрасте 40 лет, пошла в монастырь. Она жила в домах престарелых с 1979 года и в доме в Тулоне с 2009 года. Рандон была слепой и прикованной к инвалидному креслу с начала 2010-х годов.

Люсиль Рандон. Фото сделано между 1907 и 1910 годом

В 2020 году Рэндон сказала в эфире французского радио, что понятия не имеет, как прожила так долго. "Я понятия не имею, в чем секрет. Только Бог может ответить на этот вопрос", — сказала она.

Стоит отметить, что в 2021 году она пережила приступ Covid-19 после того, как вирус пронесся по всему дому престарелых, где она жила, убив 10 других жителей. Как отметил ее пресс-секретарь, женщина совсем не боялась вируса, ее больше беспокоили другие жители.

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