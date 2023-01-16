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Умерла легендарная итальянская актриса Джина Лоллобриджида (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Она даже имеет именную звезду на Аллее славы Голливуда Новость обновлена 16 января 2023, 14:48
Она даже имеет именную звезду на Аллее славы Голливуда. Фото sunlight.net

Звезда итальянского кинематографа в свое время соревновалась с Софи Лореном и была секс-символом

Сегодня стало известно о смерти известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиди. Она была одной из важнейших актрис своего поколения и скончалась в возрасте 95 лет, как и Папа Римский Бенедикт XVI.

О смерти звезды мирового масштаба сообщает La Repubblica. Издание отмечает, что именно Лоллобриджиди вместе со своей соперницей Софи Лорен помогла создать образ итальянской девы, которая из секс-символа смогла превратиться в международную звезду.

Лоллобриджида известна своими ролями в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956). Многие также знакомы с ней благодаря кинофильмам "Приходи в сентябре", "Ночные красотки" и "Соломенная вдова".

Биография

Чрезвычайно долгая карьера Джины началась в подростковом возрасте с фотороманов, прославленных преимущественно в кино, и закончилась несколькими телевизионными фильмами в 90-х годах. Ее неоднократно номинировали на звание Рыцаря Республики, а в октябре 1996 года — на почетного академика древней Академии рисования во Флоренции. В 1999 году звезду даже назначили послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Кроме того, Джина Лоллобриджида является офицером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", кавалером ордена Почетного легиона и офицером ордена "Искусств и литературы". В 2018 году актриса получила именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (ее звезда имеет номер 2628).

В январе 1949 года она вышла замуж за словенского врача Милко Скофича. А в августе 1957 года у них родился первый сын Милко-младший. В 1971-м пара развелась.

Джина Лоллобриджида с мужем

Интересно, что в 1947 году она решила попробовать собственные силы на конкурсе "Мисс Италия" и не прогадала, заняв почетное третье место. Первое и второе заняли Лючия Бозе и Джиана Мария Канали, которые в будущем тоже стали актрисами, однако не добились такого успеха, как Луиджина.

Карьера, фильмография

В начале 1950-х к ней пришли первые успехи. Речь идет в частности о фильмах "Фанфан-тюльпан" (1952), "Провинциалка" (1953) — драматическая лента, вошедшая в список 100 итальянских фильмов, которые нужно сохранить, а также "Хлеб, любовь и фантазия" (1953, этот фильм тоже вошел в вышеуказанную сотню) и другие.

С ростом популярности Джина получила прозвище "Самая красивая женщина в мире". Ее начали приглашать на съемки в Европу и Голливуд.

В том же 1953 году актриса снялась в первом американском фильме в своей карьере — "Осором дьявола" (1953). Уже через 6 лет она снялась в главной роли в фильме "Так мало никогда" с Фрэнком Синатрой и в том же году — в главной роли в фильме "Соломон и царица Шевы".

1953-й был для актрисы очень насыщенным, ведь именно благодаря роли в фильме "Хлеб, любовь и фантазия" в следующем году ей присудили премию итальянских кинокритиков "Серебряная лента". В том же 1954-м фильм получил приз Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" и две номинации на премию BAFTA в номинации "Лучшая актриса" (Джина Лоллобриджида).

Ранее мы рассказывали о смерти известного украинского режиссера, снимавшего фильмы о братьях Кличко и Шевченко. На его счету немало документальных фильмов о звездах украинского спорта.

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