В Ватикане проходит прощание с Папой Римским Бенедиктом XVI (фото)

Прощание продлится три дня

В Ватикане началось прощание с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI, умершим 31 декабря в возрасте 95 лет. Церемония проходит в соборе Святого Петра.

Как пишет издание BBC, прощание с Бенедиктом XVI будет длится на протяжении трех дней. В это время ожидается, что десятки тысяч человек придут попрощаться с бывшим Папой Римским.

1 января, тело усопшего покоилось в часовне монастыря. В этот день попрощаться и помолиться за покой его души в резиденции приходили кардиналы, члены Римской Курии, ватиканские работники и монашеские общины.

2 января, тело было перенесено в базилику Святого Петра. Молитвенную процессию возглавил кардинал Мауро Гамбетти, Архипресвитер базилики. Среди первых, кто в понедельник пришел отдать дань уважения, были президент и премьер-министр Италии.

5 января похорон возглавит Папа Римский Франциск. Отмечается, что это будет первым случаем, когда Папу будет хоронить его преемник. Полный список гостей пока не разглашается, однако в Ватикане заявили, что в него войдут делегации из Италии и родной страны Бенедикта — Германии.

Напомним, Бенедикт XVI умер в монастыре Mater Ecclesiae, расположенном в Ватиканских садах. Он находился там последние несколько лет, имея серьезные проблемы со здоровьем. На святой престол он взошел 19 апреля 2005 года, а завершил правление 28 февраля 2013 года. Следует отметить, что он был первым за последние шесть веков Папой, добровольно отказавшимся от своего священослужительства. Главной проблемой стали тяжелые заболевания, влиявшие на его самочувствие.

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