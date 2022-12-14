Папа Римский призвал к "скромному" Рождеству, чтобы помочь Украине: в сети украинцы ответили

Понтифик предлагает снизить рождественские расходы

Папа Римский Франциск, неоднократно делавший заявления о войне в Украине, призывает "скромно" отпраздновать Рождество, чтобы помочь украинскому народу.

Издание ABC News сообщает, что такое заявление понтифик сделал во время еженедельной общей аудиенции. Он отметил, что сэкономленные на подарках деньги можно пожертвовать людям в Украине, которые в этом нуждаются.

"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем более скромное Рождество, со скромными подарками, и отправим то, что мы сохраним, людям Украины, которые в этом нуждаются", — сказал он.

Франциск также призвал к конкретным "жестам милосердия" в этот праздничный период.

"Они голодны. Им холодно. Так многие умирают из-за нехватки врачей и медсестер. Не забывайте их. Рождество в мире и с Господом, но с украинцами в сердце", — добавил понтифик.

В социальных сетях некоторые украинцы отреагировали на призывы Папы Римского, поблагодарив его за инициативу.

Напомним, что после полномасштабного вторжения Папа Римский уже успел сделать несколько громких заявлений относительно Украины. К примеру, он заявил, что Ватикан готов на все, чтобы стать посредником между враждующими странами и поставить наконец точку в их военном противостоянии.