Папа Римський закликав до "скромного" Різдва, щоб допомогти Україні: у мережі українці відповіли

Понтифік пропонує знизити різдвяні витрати

Папа Римський Франциск, який неодноразово робив заяви про війну в Україні, закликає "скромно" відсвяткувати Різдво, щоб допомогти українському народу.

Видання ABC News повідомляє, що таку заяву понтифік зробив під час щотижневої спільної аудієнції. Він зазначив, що зекономлені на подарунках гроші можна пожертвувати людям в Україні, які цього потребують.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте зробимо скромніше Різдво, зі скромними подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", — сказав він.

Франциск також закликав до конкретних "жестів милосердя" у цей святковий період.

"Вони голодні. Їм холодно. Так багато хто вмирає через брак лікарів і медсестер. Не забувайте їх. Різдво у світі та з Господом, але з українцями в серці", — додав понтифік.

У соціальних мережах деякі українці відреагували на заклики Папи Римського, подякувавши йому за ініціативу.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Папа Римський уже встиг зробити кілька гучних заяв щодо України. Наприклад, він заявив, що Ватикан готовий на все, щоб стати посередником між країнами, що ворогують, і поставити нарешті крапку в їхньому військовому протистоянні.