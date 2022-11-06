"Великий народ": Папа Римський раптово розповів, як він любить росіян

Понтифік вважає, що за звірства росіян в Україні відповідальні найманці

Папа Римський Франциск вирішив розповісти про те, як він любить російський народ і заявив, що тому нібито "не властиво виявляти жорстокість".

Відповідну заяву він зробив під час розмови з журналістами під час повернення з Бахрейну, а його слова наводить пресслужба Ватикану.

"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" – та жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо…тому, що російський народ – це великий народ", — сказав Франциск.

Він висловив переконання, що все те, що окупаційні війська творили в Україні, є "жорстокістю найманців, які йдуть на війну, як на пригоду".

Папа Римський зазначив, що вважає так, бо має велику повагу до російського народу та гуманізму.

"Достатньо згадати Достоєвського, який досі надихає, надихає християн до осмислення християнства. У мене велика прихильність до російського народу, як і велика прихильність до українського народу", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Папа Римський після початку вторгнення вже встиг відзначитися низкою неоднозначних висловлювань, на кшталт того, що напад Росії міг спровокувати НАТО, а також про те, що необхідно зупинити бойові дії тут і зараз, залишивши частину української території в окупації.

З іншого боку, Франциск повідомив, що допомагав Україні провести нещодавній обмін полоненими, в ході якого додому повернулися частина захисників "Азовсталі".