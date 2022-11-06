"Великий народ": Папа Римский внезапно рассказал, как он любит россиян

Понтифик считает, что за зверства россиян в Украине ответственны наемники

Папа Римский Франциск решил рассказать о том, как он любит российский народ и заявил, что тому якобы "неприсуще проявлять жестокость".

Соответствующее заявление он сделал во время разговора с журналистами во время возвращения с Бахрейна, а его слова приводит пресс-служба Ватикана.

"Меня поражает – и поэтому я употребляю слово "многострадальная" – та жестокость, которая не присуща российскому народу, возможно… потому что российский народ – это великий народ", — сказал Франциск.

Он выразил убеждение, что все то, что оккупационные войска творили в Украине является "жестокостью наемников, которые идут на войну, как на приключение".

Папа Римский отметил, что считает так, потому что имеет большое уважение к российскому народу и гуманизму.

"Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большая приверженность к российскому народу, как и большая приверженность к украинскому народу", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Папа Римский после начала вторжения уже успел отметиться рядом неоднозначных высказываний, вроде того, что нападение россии могло спровоцировать НАТО, а также о том, что необходимо остановить боевые действия здесь и сейчас, оставив часть украинской территории в оккупации.

С другой стороны Франциск сообщил, что помогал Украине провести недавний обмен пленными, в ходе которого домой вернулись часть защитников "Азовстали"