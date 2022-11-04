Убивали детей, женщин и стариков: в СМИ обнародовали новое расследование о зверствах россиян в Буче

Россияне пытали и убивали всех, кого считали причастными к поддержке ВСУ

В западных СМИ были обнародованы очередные доказательства зверств россиян в первый месяц войны на оккупированных территориях Киевской области.

Как сообщает Associated Press, в совместном с PBS Research исследовании, журналисты изучили сотни часов записей с уличных камер и записей перехваченных разговоров, которые помогли им реконструировать российскую операцию по "зачистке" Бучи.

В расследовании утверждается, что российские оккупанты целенаправленно проводили фильтрацию мирных жителей в городе и ходили от дома к дому, в поисках подозрительных мирных жителей, информация о которых заранее была собрана спецслужбами.

Всех, кого россияне подозревали в содействии украинской армии, после этого подвергали пыткам и убивали.

"Это была организованная жестокость, которая будет повторяться на всех остальных территориях, оккупированных россией в Украине. Это стратегия нейтрализации сопротивления и запугивания местного населения, которую российские войска часто использовали в прошлых конфликтах, особенно в Чечне", — говорится в материале.

В частности наиболее затронутой оказалась улица Яблонская, на которой располагался штаб оккупантов. Там после деоккупации были найдены тела 40 местных жителей. По данным Генпрокуратуры Украины к расстрелам были причастны солдаты из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Издание также приводит записи нескольких российских военных, которые в телефонных разговорах с родственниками признаются, что убили многих мирных жителей.

Например, российский солдат Максим позвонил своей жене 21 марта из пригорода Киева. Он рассказывает ей, что находиться там сложно, а потому все вокруг злоупотребляют спиртным.

"Как вы защищаете себя, если вы пьяны?" — интересуется жена. "Совершенно нормально. Так легче стрелять в мирных жителей", — отвечает он.

"Знаешь, сколько гражданских я здесь убил? Спрячьте от меня оружие. Мне кажется, у меня уже крыша поехала. Я уже столько гражданских перевалил", — рассказал он жене.

Еще один российский военный по имени Иван рассказывал своей матери 17-18 марта, что российские военные расстреливают в Буче "всех", неважно кто бы это ни был — дети, женщины или старики. "Всех, у кого есть оружие, убиваем. Абсолютно всех", — сказал он.

Полное размещено в YouTube-канале AP по этой ссылке.

Напомним, накануне журналисты New York Times публиковали свое расследование о событиях в Буче, в частности там раскрывалась история одной массовой казни, в которой погибли сразу восемь мирных украинцев.