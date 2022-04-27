Западные СМИ получили новое доказательство преступлений россии в Буче: обратились в Минобороны рф

Появилось еще одно доказательство причастности российских солдат к массовым убийствам мирных жителей в Буче.

Появилось новое видео с беспилотник, которое доказывает преступления российских военных в Буче Киевской области.

Видео, которое имеется в распоряжении CNN, снято дроном 12 и 13 марта.

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На видео от 13 марта видно, как российская военная машина стоит на перекрестке. Также есть кадры, где солдаты рф движутся по улице, а рядом лежат тела гражданских.

Кроме того, на видео от 12 марта видно, что несколько российских солдат стоят возле военной машины, припаркованной возле дома, а чуть дальше по улице лежат тела.

Журналисты CNN обратились за комментарием в минобороны россии, но ответа не получили.

Эксперты отмечают, что это видео с беспилотника — первое доказательство, на котором видно, как российская техника и войска действуют на улице Бучи. Именно в этом месте украинские войска, когда вошли в город 1 апреля, обнаружили тела мирных жителей.

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Напомним, около 85 процентов погибших жителей Бучи, где российские оккупанты устроили настоящий геноцид мирного населения, были жестоко расстреляны.

россия называет кадры и видео из Бучи постановкой и провокацией, но все аргументы, приведенные ею в подтверждение этого, оказались опровергнуты специалистами.

Снимки, появившиеся из Бучи после отступления российских войск, вызвали огромное возмущение у международного сообщества.