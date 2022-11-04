Вбивали дітей, жінок та старих людей: у ЗМІ оприлюднили нове розслідування про звірства росіян у Бучі

Росіяни катували та вбивали всіх, кого вважали причетними до підтримки ЗСУ

У західних ЗМІ було оприлюднено чергові докази звірств росіян у перший місяць війни на окупованих територіях Київської області.

Як повідомляє Associated Press, у спільному з PBS Research дослідженні, журналісти вивчили сотні годин записів з вуличних камер та записів перехоплених розмов, які допомогли їм реконструювати російську операцію із "зачистки" Бучі.

У розслідуванні стверджується, що російські окупанти цілеспрямовано проводили фільтрацію мирних жителів у місті та ходили від будинку до будинку, у пошуках підозрілих мирних жителів, інформацію про які заздалегідь було зібрано спецслужбами.

Всіх, кого росіяни підозрювали у сприянні української армії, після цього катували та вбивали.

"Це була організована жорстокість, яка повторюватиметься на решті всіх територій, окупованих росією в Україні. Це стратегія нейтралізації опору і залякування місцевого населення, яку російські війська часто використовували в минулих конфліктах, особливо в Чечні", — йдеться у матеріалі.

Зокрема, найбільш зачепленою виявилася вулиця Яблонська, на якій розташовувався штаб окупантів. Там після деокупації знайшли тіла 40 місцевих жителів. За даними Генпрокуратури України, до розстрілів були причетні солдати з 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Видання також наводить записи кількох російських військових, які у телефонних розмовах із родичами зізнаються, що вбили багатьох мирних жителів.

Наприклад, російський солдат Максим зателефонував до своєї дружини 21 березня з передмістя Києва. Він розповідає їй, що перебувати там складно, а тому всі довкола зловживають спиртним.

"Як ви захищаєте себе, якщо ви п’яні?" — Цікавиться дружина. "Цілком нормально. Так легше стріляти у мирних жителів", — відповідає він.

"Знаєш, скільки цивільних я тут убив? Сховайте від мене зброю. Мені здається, у мене вже дах поїхав. Я вже стільки цивільних перевалив", — розповів він дружині.

Ще один російський військовий на ім’я Іван розповідав своїй матері 17-18 березня, що російські військові розстрілюють у Бучі "всіх", байдуже хто б це не був — діти, жінки чи старі. "Всіх, хто має зброю, вбиваємо. Абсолютно всіх", — сказав він.

Повне розміщено на YouTube-каналі AP за цим посиланням.

Нагадаємо, напередодні журналісти New York Times публікували своє розслідування про події у Бучі, зокрема там розкривалася історія одного масового розстрілу, в якому загинули одразу вісім мирних українців.