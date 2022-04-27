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Західні ЗМІ отримали новий доказ злочинів росії в Бучі: звернулися до Міноборони рф

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Вбивства мирних жителів у Бучі Новина оновлена 27 квітня 2022, 09:11
Вбивства мирних жителів у Бучі

З’явився ще один доказ причетності російських солдатів до масових вбивств мирних жителів у Бучі.

З’явилося нове відео з безпілотником, яке доводить злочини російських військових у Бучі Київської області.

Відео, яке є у розпорядженні CNN, знято дроном 12 і 13 березня.

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На відео від 13 березня видно, як російська військова машина стоїть на перехресті. Також є кадри, де солдати росії рухаються вулицею, а поруч лежать тіла цивільних.

Крім того, на відео від 12 березня видно, що кілька російських солдатів стоять біля військової машини, припаркованої біля будинку, а далі по вулиці лежать тіла.

Журналісти CNN звернулися за коментарем до міноборони росії, але відповіді не отримали.

Експерти зазначають, що це відео з безпілотника – перший доказ, на якому видно, як російська техніка та війська діють на вулиці Бучі. Саме тут українські війська, коли увійшли до міста 1 квітня, виявили тіла мирних жителів.

Нагадаємо, близько 85 відсотків загиблих мешканців Бучі, де російські окупанти влаштували справжній геноцид мирного населення, було жорстоко розстріляно.

росія називає кадри та відео з Бучі постановкою та провокацією, але всі аргументи, наведені нею на підтвердження цього, виявилися спростовані фахівцями.

Знімки, що з Бучі після відступу російських військ, викликали величезне обурення у міжнародного співтовариства.

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