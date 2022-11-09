Папа Римський зробив нову дивну заяву про війну в Україні

Папа Римський закликав Україну та росію до діалогу

Папа Римський Франциск, який, за інформацією ЗМІ, хоче бути посередником у переговорах України та росії, знову заговорив про війну та необхідність діалогу.

Як передає видання Nova Agency, на думку понтифіка, війну, розв’язану росією в Україні, можна завершити без використання зброї.

"Я думаю про шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна, та про багато інших конфліктів, які ніколи не будуть вирішені інфантильною логікою зброї, а лише м’якою силою діалогу", — передає видання слова Папи Римського.

Також глава Римо-католицької церкви розповів про те, що під час своєї нещодавньої поїздки до Бахрейну він також виступав за необхідність діалогу України та росії.

"Я теж зробив це, щоб звільнити місце в собі для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, очевидним, він залишається питанням ідей, а не реальності", — сказав Папа Римський Франциск.

Зазначимо, що раніше Папа Римський визнавався у допомозі з обміном полоненими, а якщо вірити словам російського посла у Ватикані, то процес відбувався з урахуванням списків, що передаються саме понтифіком.

У той же час Папа Римський потрапив у скандал у зв’язку зі своїми заявами про "прихильність до російського народу" У мережі почали висміювати його слова та малювати влучні карикатури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, якщо Київ "виявить добру волю".