Ватикан готовий виступити посередником на переговорах України та Росії — ЗМІ

До переговорів України з Росії пропонують залучити й інші країни.

У Ватикані після того, як Папа Римський Франциск раптово розповів, як він поважає російський народ, зробили ще одну заяву щодо війни в Україні.

Так, згідно з інформацією видання La Stampa, Ватикан виявив бажання бути посередником у разі переговорів між Україною та Росією. Територія міста-держави була запропонована як нейтральне місце для їх проведення.

Крім того, за словами журналістів, центральний орган Католицької церкви пропонують залучити до переговорів інші сторони, такі як США та Євросоюз.

Зазначимо, що глава Римо-католицької церкви раніше зізнавався, що допомагав Україні під час обміну полоненими. Про участь понтифіка у процесі обмінів заявив і російський посол у Ватикані Олександр Авдєєв. За його словами, обмін відбувається з урахуванням списків, які передаються саме Папою Франциском.

У матеріалі La Stampa повідомляється, що про прохання Ватикану стало відомо після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з Папою Римським Франциском, яке відбулося 24 жовтня у Польщі. Тоді, до речі, одна деталь на цій зустрічі спровокувала скандал у мережі серед українців та поляків.

У свою чергу у Зеленського звернулися до всіх прихильників переговорів і заявили, що умови, які висуває Росія, є неприйнятними для української сторони. В ОП запропонували всім "миротворцям" відповісти собі лише на одне питання — що мається на увазі під словом "переговори".

Також ми повідомляли про те, що в цей же час, незважаючи на війну в Україні, у США продовжували тримати зв’язок із кремлем. Факт переговорів із москвою підтвердив радник Байдена Джейк Салліван.