Скандал у Польщі й Україні через подарунок Макрона Папі Римському: що сталося

У мережі опублікували фото книги з відповідною печаткою

У понеділок, 24 жовтня, Папа Римський Франциск, який вже відзначався суперечливими заявами щодо війни в Україні, і президент Франції Еммануель Макрон зустрілися у Ватикані, і одна деталь на цій зустрічі викликала скандал у мережі серед польських і українських кориистувачів. Справа в тому, що політик подарував Папі працю Іммануїла Канта "Вічний мир: Філософський нарис", видану 1796 р. і ймовірно вкрадену зі Львова.

Це з'ясували італійські журналісти, які роздивилися на виданні печатку власника книги, яким виявилася "Czytelnia Naukowa we Lwowie" — перше львівське наукове товариство студентів, засноване у 1867 р. Спадкоємцем цієї бібліотеки є Львівський Університет ім. Івана Франка.

За яких обставин видання потрапило до французького президента — невідомо. Можливо, що його вкрали зі Львова під час Другої світової війни нацисти, або ж воно було вивезене після 1991 року. Колишній дипломат Роберт Пшель на своїй сторінці у Twitter прокоментував такий інцидент.

"Печатка чітко вказує, що книга, подарована Папі Франциску президентом Франції, колись була власністю (тоді ще) польської університетської бібліотеки у Львові… щонайменше соромно", — йдеться в повідомленні Пшеля.

Проте польське видання wp.pl спробувало знайти відповідь на питання, звідки ж видання взялося у Макрона. Вони вважають, що твір продавався цілком легально у французькій крамниці в Парижі.

"Її придбали в паризькому книжковому магазині Hatchuel, що спеціалізується на стародруках, за 2500 євро. Згідно з описом примірника на веб-сайті, він був у французьких колекціях близько 120 років. Про це свідчить печатка паризького книготорговця Люсьєна Бодена, який близько 1900 року вів свій бізнес на Quai des Grands-Augustins", — йдеться в статті видання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Папи Римський вчергове закликав Україні і росію зупинити війну і сісти за стіл переговорів.