Скандал в Польше и Украине из-за подарка Макрона Папе Римскому: что произошло

В сети опубликовали фото книги с соответствующей печатью

В понедельник, 24 октября, Папа Римский Франциск, уже отмечавшийся противоречивыми заявлениями о войне в Украине, и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Ватикане, и одна деталь на этой встрече вызвала скандал в сети среди польских и украинских пользователей. Дело в том, что политик подарил Папе труд Иммануила Канта "Вечный мир: Философский очерк", изданный в 1796 г. и вероятно украденный со Львова.

Это выяснили итальянские журналисты, которые рассмотрели печать владельца книги, которым оказалась "Czytelnia Naukowa we Lwowie" — первое львовское научное общество студентов, основанное в 1867 г. Наследником этой библиотеки является Львовский Университет им. Ивана Франка.

При каких обстоятельствах издание попало к французскому президенту – неизвестно. Возможно, что его украли из Львова во время Второй мировой войны нацисты, или же он был вывезен после 1991 года. Бывший дипломат Роберт Пшель на своей странице в Twitter прокомментировал подобный инцидент.

"Печать четко указывает, что книга, подаренная Папе Франциску президентом Франции, когда-то была собственностью (тогда еще) польской университетской библиотеки во Львове… по меньшей мере стыдно", — говорится в сообщении Пшеля.

Однако польское издание wp.pl попыталось найти ответ на вопрос, откуда издание взялось у Макрона. Они считают, что произведение продавалось вполне легально во французском магазине в Париже.

"Ее приобрели в парижском книжном магазине Hatchuel, специализирующемся на старопечатных изданиях, за 2500 евро. Согласно описанию экземпляра на веб-сайте, он был во французских коллекциях около 120 лет. Об этом свидетельствует печать парижского книготорговца Люсьена Бодена, около 19 лет. свой бизнес на Quai des Grands-Augustins", — говорится в статье издания.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Папы Римский в очередной раз призвал Украину и россия остановить войну и сесть за стол переговоров.