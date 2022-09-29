"Сидел с Гундяевым за одной партой?": в сети разъярены новым заявлением Папы Римского

Понтифик снова пытался переложить ответственность с РФ на другие страны

Папа Римский Франциск, который с начала войны в Украине неоднократно отличался противоречивыми заявлениями, снова разозлил сеть словами о "третьей мировой войне" и переводом вины за вторжение с россиян на другие страны.

Слова понтифика активно растиражировали российские СМИ, указав, что об этом он заявил в интервью журналу "Католическая цивилизация".

"Идет война, считаю, что ошибочно думать, что это фильм о ковбоях, где есть добрые и плохие. Ошибочно думать и то, что это война между россией и Украиной и все. Нет. Это мировая война", — заявил Папа Римский Франциск.

При этом главной "жертвой" войны он назвал Украину, отметив, что страдают как украинский, так и российский народы. После этого Франциск обвинил страны в нежелании избежать этой войны.

"Я хочу понять, почему этой войны не избежали. Ведь война в какой-то мере как брак. Чтобы понять, нужно разбираться в динамике, которая привела к конфликту. Есть международные аспекты, способствовавшие провокации войны", — заявил он.

Очередное неоднозначное заявление главы Римско-католической церкви вызвало возмущение среди пользователей сети. Некоторые отметили, что Ватикан за время войны в Украине полностью себя дискредитировал, как и Италия. Папу Римского Франциска обвинили в том, что он переживает исключительно за средства, хранящиеся в Банке Ватикана.

Напомним, что недавно Папа Римский Франциск назвал погибшую в ДТП российскую пропагандистку Дарью Дугину "невинной жертвой противостояния двух государств". При этом не учитывая людоедские высказывания покойницы с пожеланиями смерти защитникам "Азовстали" и в поддержку российской агрессии.