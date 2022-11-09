Допоміг би Раскольникову: заяви Папи Римського про "гуманізм російського народу" висміяли влучною карикатурою

Глава католицької церкви потрапив у скандал через свої заяви

Слова Папи Римського Франциска про його "прихильність до російського народу" не змогли залишитися поза увагою українців. Зокрема багатьох здивувало те, що він ставить творчість письменника Федора Достоєвського як джерело натхнення для християн.

Так автор цифрового контенту Георгій Ключник присвятив цій заяві кумедну карикатуру, на якій зображено сам понтифік, а також герой твору "Злочин і кара" Родіон Раскольников, як і вбита ним стара-процентниця.

"Я дуже поважаю російський народ, російський гуманізм. Згадайте Достоєвського, який донині надихає нас, християн, мислити по-християнськи", — процитував він слова Папи Римського.

Нагадаємо, після контроверсійної заяви глави католицької церкви у Ватикані зробили ще одну заяву щодо того, що Святий престол виявив бажання бути посередником у разі переговорів між Україною та росією. Територія міста-держави була запропонована як нейтральне місце для їх проведення.

При цьому відомо, що сам Франциск приділяє багато уваги обміну полоненими між Україною та росією та регулярно передає списки від української сторони.