"Неуважно читав Достоєвського": український посол різко відповіла Папі Римському про "гуманних росіян"

Дипломат вважає, що Папа дуже неуважно читав російських класиків, зокрема Достоєвського

Український посол у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова різко висловилася щодо коментаря Папи Римського Франциска щодо нібито притаманного жителям росії гуманізму.

Відповідний коментар дипломат оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі, відзначивши, що навіть досить поверхневий аналіз базових творів російських поетів та письменників свідчить про те, що людяністю росіяни точно не славляться.

"Соррі, не стримаюсь. Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природно притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би, що гуманізмом не пахло у московії ні за Івана Грозного в 1547-му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того…", — написала вона.

Варто нагадати, що кількома днями раніше Папа Франциск під час чергової пресконференції після повернення з Бахрейну заявив журналістам, що росіянам нібито непритаманна жорстокість. За його словами, росіяни — це великий народ, до якого він ставиться з великою шаною. Зокрема, він відзначив "гуманізм" жителів країни агресора, привівши приклад творів письменника Федора Достоєвського, мовляв, він дотепер надихає християн до осмислення християнства.

"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", – заявив понтифік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші місяці повномасштабного російського вторгнення Папа Римський на систематичній основі відзначався досить неоднозначними висловлюваннями. Зокрема, він наголошував, що російський напад на Україну міг бути спровокований НАТО, а також відзначав, що українській стороні потрібно залишити частину своїх територій рф, тим самим зупинивши кровопролиття та досягнувши миру.

Водночас Папа заявляв, що допомагав Україні у проведення обміну полоненими.