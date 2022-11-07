"Невнимательно читал Достоевского": украинский посол резко ответила Папе Римскому о "гуманных россиянах"

Дипломат считает, что Папа очень рассеянно читал российских классиков, в частности Достоевского.

Украинский посол в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова резко высказалась о комментарии Папы Римского Франциска о якобы присущем жителям россии гуманизме.

Соответствующий комментарий дипломат обнародовала на своей странице в соцсети, отметив, что даже достаточно поверхностный анализ базовых произведений русских поэтов и писателей свидетельствует о том, что человечностью россияне точно не славятся.

"Сорри, не сдержусь. Папа Римский, пожалуй, как-то рассеянно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялось бы жестокости русских (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы, что гуманизмом не пахло в московии ни при Иване Грозном в 1547-м, ни в 1708 году, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после того…", — написала она.

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее Папа Франциск во время очередной пресс-конференции после возвращения из Бахрейна заявил журналистам, что россиянам якобы неприсуща жестокость. По его словам, россияне – это великий народ, к которому он относится с большим уважением. В частности, он отметил "гуманизм" жителей страны агрессора, приведя пример произведений писателя Федора Достоевского, мол, он до сих пор вдохновляет христиан к осмыслению христианства.

"Я имею большую приверженность русскому народу, как также большую приверженность украинскому народу", — заявил понтифик.

Ранее Телеграф сообщал, что в первые месяцы полномасштабного российского вторжения Папа Римский на систематической основе отличался достаточно неоднозначными высказываниями. В частности, он подчеркивал, что российское нападение на Украину могло быть спровоцировано НАТО, а также отмечал, что украинской стороне нужно покинуть часть своих территорий России, тем самым остановив кровопролитие и достигнув мира.

В то же время Папа заявлял, что помогал Украине в проведении обмена пленными.