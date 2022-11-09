Помог бы Раскольникову: заявления Папы Римского о "гуманизме российского народа" высмеяли меткой карикатурой

Глава католической церкви попал в скандал из-за своих заявлений

Слова Папы Римского Франциска о его "приверженности к российскому народу" не смогли остаться без внимания украинцев. В частности многих удивило то, что он ставит творчество писателя Федора Достоевского, в качестве источника вдохновения для христиан.

Так автор цифрового контента Георгий Ключник посвятил этому заявлению забавную карикатуру, на которой изображен сам понтифик, а также герой произведения "Преступление и наказание" Родион Раскольников, как и убитая им старуха-процентщица.

"Я очень уважаю российский народ, российский гуманизм. Вспомните Достоевского, который по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански", — процитировал он слова Папы Римского.

Напомним, после контроверсивного заявления главы католической церкви, в Ватикане сделали еще одно заявление, относительно того, что Святой престол изъявил желание быть посредником в случае переговоров между Украиной и россией. Территория города-государства была предложена, как нейтральное место для их проведения.

При этом известно, что сам Франциск уделяет много внимания обмену пленными между Украиной и россией и регулярно передает списки от украинской стороны.