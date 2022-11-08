Ватикан готов выступить посредником на переговорах Украины и россии - СМИ

К переговорам Украины с рф предлагают привлечь и другие страны

В Ватикане после того, как Папа Римский Франциск внезапно рассказал, как он уважает российский народ, сделали еще одно заявление по поводу войны в Украине.

Так, согласно информации издания La Stampa, Ватикан изъявил желание быть посредником в случае переговоров между Украиной и россией. Территория города-государства была предложена, как нейтральное место для их проведения.

Кроме того, по словам журналистов, центральный орган Католической церкви предлагают привлечь к переговорам и другие стороны, такие как США и Евросоюз.

Отметим, что глава Римско-католической церкви ранее признавался в том, что помогал Украине во время обмена пленными. Об участии понтифика в процессе обменов заявил и российский посол в Ватикане Александр Авдеев. По его словам, обмен происходит с учетом списков, передаваемых именно Папой Франциском.

В материале La Stampa сообщается, что о просьбе Ватикана стало известно после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Папой Римским Франциском, которая произошла 24 октября в Польше. Тогда, к слову, одна деталь на этой встрече спровоцировала скандал в сети среди украинцев и поляков.

В свою очередь у Зеленского обратились ко всем сторонникам переговоров и заявили, что условия, выдвигаемые россией, являются неприемлемы для украинской стороны. В ОП предложили всем "миротворцам" ответить себе лишь на один вопрос — что подразумевается под словом "переговоры".

Также мы сообщали о том, что в это же время, несмотря на войну в Украине, в США продолжали держать связь с кремлем. Факт переговоров с москвой подтвердил советник Байдена Джейк Салливан.