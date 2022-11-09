Папа Римский сделал новое странное заявление о войне в Украине

Папа Римский призвал Украину и россию к диалогу

Папа Римский Франциск, который, по информации СМИ, желает быть посредником в переговорах Украины и россии, вновь заговорил о войне и необходимости диалога.

Как передает издание Nova Agency, по мнению понтифика, войну, развязанную россией в Украине, можно завершить без использования оружия.

"Я думаю о безумной войне, жертвой которой стала измученная Украина, и о многих других конфликтах, которые никогда не будут решены инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога", — передает издание слова Папы Римского.

Также глава Римско-католической церкви рассказал о том, что во время своей недавней поездки в Бахрейн он также выступал за необходимость диалога Украины и росии.

"Я тоже сделал это, чтобы освободить место внутри себя для тех, кого я встречал. Потому что без принятия диалог остается пустым, очевидным, он остается вопросом идей, а не реальности", – сказал Папа Римский Франциск.

Отметим, что ранее Папа Римский признавался в помощи с обменом пленными, а если верить словам российского посла в Ватикане, то процесс происходил с учетом списков, передаваемых именно понтификом.

В тоже время Папа Римский угодил в скандал в связи со своими заявлениями о "приверженности к российскому народу" В сети начали высмеивать его слова и рисовать меткие карикатуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что рф якобы готова к переговорам с Украиной если Киев "проявит добрую волю".