Папа Римский сделал неоднозначное предложение насчет окончания войны в Украине

Понтифик снова склоняет враждующие страны к примирению

Папа Римский Франциск, известный своей достаточно неоднозначной позицией по поводу российско-украинской войны, выступил с очередным заявлением по урегулированию так называемого "конфликта". В частности, глава Римско-католической церкви сообщил, что Ватикан готов на все, чтобы стать посредником между враждующими странами и поставить наконец точку в их военном противостоянии.

Соответствующую информацию он озвучил в своем очередном интервью для итальянской газеты La Stampa, подчеркнув, что до сих пор верит в вероятность примирения между россией и Украиной. Кроме того, понтифик призвал не сдаваться и не оставлять попыток вернуться в мир.

По словам Папы Франциска, оружием добиться перемирия точно не удастся.

"Но каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая насилие. Мы все должны быть пацифистами. Желание мира, а не просто перемирие, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир, который является результатом диалога. Оружием это не достигается, потому что оно не побеждает ненависть и жажду господства, которые таким образом возродятся, возможно, другими путями, но возродятся", – объяснил он позицию Ватикана.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава Римско-католической церкви во время очередной пресс-конференции, куда он прибыл по возвращению из Бахрейна, сделал абсурдное заявление о том, что россиянам якобы неприсуща жестокость. После чего в Украине достаточно резко отреагировали на слова Папы, призвав его внимательнее читать российских классиков, в частности, Достоевского, позицию которого он ставил в подтверждение своих утверждений.