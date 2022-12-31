Поддерживал и молился за Украину: умер бывший Папа Римский Бенедикт

Бывшего главы католической церкви не стало в канун Нового года

В субботу, 31 декабря, стало известно о смерти бывшего Папы Римского Бенедикта XVI. Высокопоставленный служитель ушел из жизни на 96-м году жизни. Известно, что он сильно болел, и его состояние здоровья вызывало серьезную обеспокоенность. Хотя всего за день до смерти появлялась информация, что бывшему Папе вроде бы стало легче.

О трагических событиях сообщили в пресс-службе Ватикана. Экс-главу католической церкви, который в свое время отрекся от престола, не стало в канун Нового года. Он умер в монастыре Mater Ecclesiae, расположенном в Ватиканских садах. Мужчина оставался здесь последние несколько лет, имея серьезные проблемы со здоровьем.

Бенедикт XVI до получения звания Папы Римского носил имя Йозеф Алоис Ратцингер. На святой престол он взошел 19 апреля 2005 года, а завершил правление 28 февраля 2013 года. Следует отметить, что он был первым за последние шесть веков Папой, добровольно отказавшимся от своего священослужительства. Главной проблемой стали тяжелые заболевания, влиявшие на его самочувствие.

После ухода с престола Бенедикт закрепил за собой звание Почётного Папы, что позволяло ему участвовать в различных служениях в Ватикане. В частности, он был среди тех, кто находился на церемониях канонизации еще двух Пап — Иоанна ХХІІІ и Иоанна Павла ІІ.

Следует отметить, что Бенедикт XVI серьезно поддерживал Украину. Еще в 2009 году он принимал у себя тогдашнюю премьер Юлию Тимошенко, благословляя Украину на дальнейшее развитие. После начала полномасштабной войны в 2022 году священнослужитель написал письмо, в котором помолился за наше государство. В ноябре всего за месяц до смерти Почетный Папа принимал в своей резиденции главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука.

Встреча Папы Бенедикта с Юлией Тимошенко

Папа Бенедикт и глава УГКЦ Святослав Шевчук

Ранее "Телеграф" рассказывал, что также в канун Нового года не стало признанного "короля футбола" Пеле. Настоящее имя спортсмена — Эдсон Арантис ду Насименту.

Напомним, что 2022 год также забрал в Вечность и непревзойденную главу монаршей семьи Великобритании — Королеву Елизавету II. Ее не стало в возрасте 96 лет.