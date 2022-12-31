Підтримував та молився за Україну: помер колишній Папа Римський Бенедикт

Колишнього очільника католицької церкви не стало напередодні Нового року

У суботу, 31 грудня, стало відомо про смерть колишнього Папи Римського Бенедикта XVI. Високопоставлений служитель пішов із життя на 96-у році життя. Відомо, що він серйозно хворів, і його стан здоров'я викликав серйозне занепокоєння. Хоча всього за день до смерті з'являлася інформація, що колишньому Папі начебто стало легше.

Про трагічні події повідомили у пресслужбі Ватикану. Ексочільника католицької церкви, який свого часу відрікся від престолу, не стало напередодні Нового року. Він помер у монастирі Mater Ecclesiae, який розташований у Ватиканських садах. Чоловік лишався тут останні кілька років, маючи серйозні проблеми зі здоров'ям.

Бенедикт XVI до отримання звання Папи Римського носив ім'я Йозеф Алоїс Ратцінґер. На святий престол він зійшлов 19 квітня 2005 року, а завершив правління 28 лютого 2013-го. Слід зазначити, що він був першим за останні шість століть, хто добровільно відмовився від свого священнослужіння. Головною проблемою стали важкі захворювання, що впливали на його самопочуття.

Після відходу із престолу Бенедикт закріпив за собою звання Почесного Папи, що дозволяло йому брати участь у різноманітних служіннях у Ватикані. Зокрема, він був серед тих, хто знаходився на церемоніях канонізації ще двох Пап — Івана ХХІІІ та Івана Павла ІІ.

Варто зазначити, що Бенедикт XVI серйозно підтримував Україну. Ще у 2009 році він приймав у себе тодішню прем'єрку Юлію Тимошенко, благословляючи Україну на подальший розвиток. Після початку повномасштабної війни у 2022-му священнослужитель написав листа, у якому помолився за нашу державу. У листопаді, всього за місяць до смерті, Почесний Папа приймав у своїй резиденції очільника Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука.

Зустріч Папи Бенедикта із Юлією Тимошенко

Папа Бенедикт та глава УГКЦ Святослав Шевчук

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