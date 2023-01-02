У Ватикані відбувається прощання з Папою Римським Бенедиктом XVI (фото)

Прощання триватиме три дні

У Ватикані почалося прощання з колишнім Папою Римським Бенедиктом XVI, який помер 31 грудня у віці 95 років. Церемонія відбувається у соборі Святого Петра.

Як пише BBC, прощання з Бенедиктом XVI триватиме три дні. В цей час очікується, що десятки тисяч людей прийдуть попрощатися з колишнім Папою Римським.

1 січня тіло покійного лежало в каплиці монастиря. Цього дня попрощатися та помолитися за спокій його душі у резиденції приходили кардинали, члени римської курії, ватиканські працівники та чернечі громади.

2 січня тіло було перенесено до базиліки Святого Петра. Молитовну процесію очолив кардинал Мауро Гамбетті, Архіпресвітер базиліки. Серед перших, хто в понеділок прийшов віддати шану, були президент та прем’єр-міністр Італії.

5 січня похорон очолить Папа Римський Франциск. Зазначається, що це буде першим випадком, коли Папу ховатиме його наступник. Повний список гостей поки не розголошують, проте у Ватикані заявили, що до нього увійдуть делегації з Італії та рідної країни Бенедикта – Німеччини.

Нагадаємо, Бенедикт XVI помер у монастирі Mater Ecclesiae, розташованому у Ватиканських садах. Він був там останні кілька років, маючи серйозні проблеми зі здоров’ям. На святий престол він зійшов 19 квітня 2005 року, а завершив правління 28 лютого 2013 року. Слід зазначити, що він був першим за останні шість століть Папою, який добровільно відмовився від свого священослужіння. Головною проблемою стали важкі захворювання, що впливали на його здоров’я.

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