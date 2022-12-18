Папа римський не дивитиметься фінал ЧС-2022: він уже 32 роки тримає свою обіцянку

Понтифік дав обітницю після поразки Аргентини у 1990 році

У неділю, 18 грудня, визначиться найсильніша футбольна збірна планети. У фіналі чемпіонату світу зустрінуться Аргентина та Франція. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Франція.

Цікаво, що великий шанувальник футболу Папа римський Франциск не дивитиметься фінал ЧС-2022. Причина поважна. Ще 1990 року він дав обітницю не дивитися телевізор. Це сталося після поразки Аргентини від Німеччини (0:1) у фіналі чемпіонату світу.

Як пише La Repubblica, Папа римський вболіває за аргентинський "Сан-Лоренсо" і стежить за матчами національної команди. Але не дивиться футбол, рахунок йому кажуть помічники.

До речі, 2014 року перед фіналом чемпіонату світу Папі римському подарували футболку збірної Аргентини. Однак це не допомогло Мессі та компанії, аргентинці програли Німеччині.

Мессі на зустрічі з Папою римським

Раніше ми писали, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста.

До речі, букмекери не змогли назвати фаворита фіналу чемпіонату світу.