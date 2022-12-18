Перед смертю хочу обійняти Мессі: перша вчителька написала зворушливий лист до футболіста

Моніка Доміна сподівається зустрітися зі своїм знаменитим учнем

У Катарі, 18 грудня, закінчується чемпіонат світу з футболу. Залишилося лише визначити найсильнішу команду планети. Ми ведемо онлайн-трансляцію фіналу Аргентина — Франція.

Напередодні гри журналісти сайту Ole поспілкувалися із першою вчителькою Ліонеля Мессі.

"Досі не можу повірити, що саме я навчила Мессі читати і писати. Просто прогулюючись його районом тут, у Росаріо, я б дуже хотіла його побачити. Я хочу побачити його, тому що в мене є проблеми з серцем. Перед смертю я хотіла б обійняти Мессі", — каже Моніка Доміна.

"У мене є двоюрідний брат, який завжди дзвонить мені, коли Ліонель приїжджає в Росаріо. Він запитує, чи хочу я підійти до дверей будинку, щоб привітатись, але мені соромно. Але тепер, якщо він приїде, я піду до нього і сподіваюся, що Мессі зможе вийти, щоб привітатися зі мною", — сподівається вчителька.

Напередодні фіналу ЧС-2022 Моніка Доміна написала зворушливий лист до Мессі.

"Привіт, Ліонелю. Дякую Богові за те, що я — твоя вчителька. Дякую тобі за те, що ти — мій учень. Дякую тобі за те, що ти такий, який ти є. Ніколи не змінюйся. Ти — проста, скромна людина, чудовий друг. Бачити тебе щасливим — це і моє щастя.

Дякую тобі за твою славу. Я хотіла б обійняти тебе, щоб прокинутися від цього сну, що я була твоїм учителем. Ти вже зробив нас щасливими. Хай щастить. Ми любимо тебе", — йдеться у листі до Ліонеля Мессі.

Вчителька Мессі

Раніше ми писали, що фанат Мессі зробив тату найскандальнішого епізоду ЧС-2022.

До речі, Ліонеля хочуть оголосити персоною нон-грата в Мексиці. Місцеві чиновники не пробачили футболістові поведінки після матчу групового етапу чемпіонату світу.