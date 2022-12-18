Перед смертью хочу обнять Месси: первая учительница написала трогательное письмо футболисту

Моника Домина надеется встретиться со своим знаменитым учеником

В Катаре, 18 декабря, заканчивается чемпионат мира по футболу. Осталось лишь определить сильнейшую команду планеты. Мы ведем онлайн-трансляцию финала Аргентина — Франция.

Накануне игры журналисты сайта Ole пообщались с первой учительницей Лионеля Месси.

"До сих пор не могу поверить, что именно я научила Месси читать и писать. Просто прогуливаясь по его району здесь, в Росарио, я бы очень хотела его увидеть. Я хочу увидеть его, потому что у меня есть проблемы с сердцем. Перед смертью я хотела бы обнять Месси", — говорит Моника Домина.

"У меня есть двоюродный брат, который всегда звонит мне, когда Лионель приезжает в Росарио. Он спрашивает, хочу ли я подойти к двери дома, чтобы поздороваться, но мне стыдно. Но теперь, если он приедет, я пойду к нему и надеюсь, что Месси сможет выйти, чтобы поздороваться со мной", — надеется учительница.

Накануне финала ЧМ-2022 Моника Домина написала трогательное письмо Месси.

"Привет, Лионель. Благодарю Бога за то, что я — твоя учительница. Спасибо тебе за то, что ты — мой ученик. Благодарю тебя за то, что ты такой, какой ты есть. Никогда не меняйся. Ты — простой, скромный человек, отличный друг. Видеть тебя счастливым — это и мое счастье.

Благодарю тебя за твою славу. Я хотела бы обнять тебя, чтобы проснуться от этого сна, что я была твоим учителем. Ты уже сделал нас счастливыми. Удачи. Мы любим тебя", — говорится в письме Лионелю Месси.

Учительница Месси

Ранее мы писали, что фанат Месси сделал тату самого скандального эпизода ЧМ-2022.

Кстати, Лионеля хотят объявить персоной нон-грата в Мексике. Местные чиновники не простили футболисту поведения после матча группового этапа чемпионата мира.