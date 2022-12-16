Аргентина - Франция: онлайн финала ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видеоповторы голов матча

В воскресенье, 18 декабря, определится чемпион мира по футболу. В битве за трофей сойдутся сборные Аргентины и Франции. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию финального поединка.

Обе команды дважды выигрывали чемпионат мира. Аргентинцы брали трофей в далеких 1978 и 1986 годах, Франция побеждала в 1998 и 2018 году.

Аргентина — Франция — 0:0 (обновляется)

Новости перед матчем

ФИФА назначила поляка Шимона Марциняка главным арбитром финала. На ЧМ-2022 он судил матчи Франция — Дания (2:1) и Аргентина — Австралия (2:1).

главным арбитром финала. На ЧМ-2022 он судил матчи Франция — Дания (2:1) и Аргентина — Австралия (2:1). Президент Франции Эммануэль Макрон дал прогноз на финал: "Думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов".

Аргентина

Команда вышла из группы с первого места.

Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.

Аргентина — Мексика — 2:0.

Польша — Аргентина — 0:2.

В 1/8 финала аргентинцы в нервном матче обыграли Австралию — 2:1.

А в четвертьфинале упустили перевес в два мяча и обыграли Нидерланды лишь в серии пенальти — 2:2 (4:3).

Полуфинальный поединок не был слишком сложным для аргентинцев, они обыграли Хорватию — 3:0.

Франция

Команда вышла из группы с первого места.

Франция – Австралия — 4:1.

Франция – Дания — 2:1.

Тунис – Франция — 1:0.

В 1/8 финала французы легко обыграли Польшу — 3:1.

А в четвертьфинале выиграли у сборной Англии — 2:1.

В полуфинале французы одолели Марокко — 2:0.

История встреч

Национальные сборные 12 раз встречались между собой: шесть побед у аргентинцев, трижды выиграли французы и еще в трех матчах победитель не был определен.

Среди этих матчей три были на чемпионатах мира. Впервые Аргентина и Франция встретились на первом ЧМ в 1930 году. Тогда на групповом этапе аргентинцы выиграли — 1:0. В 1978 году снова встреча в группе и снова победа Аргентины — 2:1. А на ЧМ-2018 команды выдали просто сумасшедший поединок в 1/8 финала. Франция победила — 4:3.

Кто фаворит

Уникальная ситуация, букмекеры не могут назвать фаворита финала. Котировки на основное время: победа Аргентины — 2,85, ничья — 3,10, победа Франции — 2,85. Коэффициент на чемпионство: Аргентина — 1,93, Франция — 1,93.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.