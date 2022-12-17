Все это сделаем! Громкое обещание девушек игроков сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022

Решение было принято на совместной вечеринке в Дохе

Матч сборных Аргентины и Франции станет финальным на этом чемпионате мира. Самый крутой футбольный трофей команды разыграют в воскресенье, 18 декабря. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.

Накануне игры девушка игрока аргентинской команды Лисандро Мартинеса рассказала, что все жены и подруги футболистов пообещали сделать одинаковые татуировки, если их партнеры станут чемпионами мира.

Как пишет The Sun, девушки приняли это решение на совместной вечеринке в Дохе. Правда, возникла одна заминка — пока не выбрали рисунок тату. По словам Мури Лопес, есть три рабочих варианта — эскиз трофея ЧМ-2022, дата финала, либо какая-то надпись на арабском языке.

Мури на матче ЧМ-2022

Кстати, накануне французский президент Эммануэль Макрон дал прогноз на финальный матч. Он считает, что зрители увидят много голов. Сам Макрон везет в Катар солидную группу поддержки.

Напомним, что 17 декабря на чемпионате мира состоится поединок за бронзовые медали. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Марокко.