Все это сделаем! Громкое обещание девушек игроков сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022
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Решение было принято на совместной вечеринке в Дохе
Матч сборных Аргентины и Франции станет финальным на этом чемпионате мира. Самый крутой футбольный трофей команды разыграют в воскресенье, 18 декабря. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.
Накануне игры девушка игрока аргентинской команды Лисандро Мартинеса рассказала, что все жены и подруги футболистов пообещали сделать одинаковые татуировки, если их партнеры станут чемпионами мира.
Как пишет The Sun, девушки приняли это решение на совместной вечеринке в Дохе. Правда, возникла одна заминка — пока не выбрали рисунок тату. По словам Мури Лопес, есть три рабочих варианта — эскиз трофея ЧМ-2022, дата финала, либо какая-то надпись на арабском языке.
Кстати, накануне французский президент Эммануэль Макрон дал прогноз на финальный матч. Он считает, что зрители увидят много голов. Сам Макрон везет в Катар солидную группу поддержки.
Напомним, что 17 декабря на чемпионате мира состоится поединок за бронзовые медали. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Марокко.