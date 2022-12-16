Неймару понравилось! Хорватская футболистка поддержала сборную "жарким" фото в бикини

У Иваны Кньолл появился достойный конкурент

Форвард клуба "Грассхоппер" и женской сборной Хорватии Ана Мария Маркович решила поддержать мужскую национальную команду, которая в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре уступила Аргентине со счетом 0:3.

Для этого Ана Мария опубликовала несколько горячих снимков в Instagram в бикини и футболке национальной сборной. Маркович отметила, что гордится хорватскими футболистами.

"Как бы то ни было, я всё равно горжусь вами", — написала Маркович под фото.

Примечательно, что нападающий сборной Бразилии Неймар поставил под этими снимками лайк, а аргентинцы массово извинялись перед красоткой за победу над сборной Хорватии.

На Маркович подписаны 1,6 млн человек. Она частенько радует своих подписчиков горячими фото.

Ана Мария Маркович

Добавим, что Хорватия сыграет на ЧМ-2022 в матче за 3-е место с Марокко. К слову, эти команды играли в одной группе на мундиале в Катаре, завершив матч "сухой" ничьей — 0:0. Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда посмотреть поединок за "бронзу" ЧМ-2022.

Напомним, супермодель из Хорватии Ивана Кньолл стала самой известной болельщицей на ЧМ-2022 из-за своих открытых нарядов. Власти Катара даже просили ее вести себя скромнее. Некоторые катарцы предлагали хорватке спрятать ее пышные формы в абайю.