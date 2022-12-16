Неймару понравилось! Хорватская футболистка поддержала сборную "жарким" фото в бикини
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У Иваны Кньолл появился достойный конкурент
Форвард клуба "Грассхоппер" и женской сборной Хорватии Ана Мария Маркович решила поддержать мужскую национальную команду, которая в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре уступила Аргентине со счетом 0:3.
Для этого Ана Мария опубликовала несколько горячих снимков в Instagram в бикини и футболке национальной сборной. Маркович отметила, что гордится хорватскими футболистами.
"Как бы то ни было, я всё равно горжусь вами", — написала Маркович под фото.
Примечательно, что нападающий сборной Бразилии Неймар поставил под этими снимками лайк, а аргентинцы массово извинялись перед красоткой за победу над сборной Хорватии.
На Маркович подписаны 1,6 млн человек. Она частенько радует своих подписчиков горячими фото.
Добавим, что Хорватия сыграет на ЧМ-2022 в матче за 3-е место с Марокко. К слову, эти команды играли в одной группе на мундиале в Катаре, завершив матч "сухой" ничьей — 0:0. Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда посмотреть поединок за "бронзу" ЧМ-2022.
Напомним, супермодель из Хорватии Ивана Кньолл стала самой известной болельщицей на ЧМ-2022 из-за своих открытых нарядов. Власти Катара даже просили ее вести себя скромнее. Некоторые катарцы предлагали хорватке спрятать ее пышные формы в абайю.