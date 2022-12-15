Хорватия - Марокко: где и когда смотреть матч за "бронзу" ЧМ-2022

Команды уже пересекались на этом турнире

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдет игра за 3-е место между марокканцами и хорватами. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Марокко.

Поединок за 3-е место ЧМ-2022 по футболу Хорватия — Марокко можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Встреча пройдет в Эр-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Добавим, марокканцы стали первой африканской командой, которая сразится за медали ЧМ-2022, а хорваты, в свою очередь, являются действующими вице-чемпионами мира по футболу.

Примечательно, что Марокко и Хорватия пересекались на групповой стадии мундиаля в Катаре. В очном противостоянии, которое прошло еще в ноябре, команды не сумели выявить победителя (0:0). К слову, "Атласские Львы" выиграли группу F, а хорваты заняли второе место.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2022 Хорватия была разбита Аргентиной (0:3), а марокканцы уступили французам (0:2).