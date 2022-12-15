Хорватія — Марокко: де і коли дивитись матч за "бронзу" ЧС-2022

Команди вже перетиналися на цьому турнірі

У суботу, 17 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройде гра за 3 місце між марокканцями та хорватами. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Марокко.

Поєдинок за 3-е місце ЧС-2022 з футболу Хорватія — Марокко можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіа-платформі megogo, а також на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" і т.д.).

Зустріч пройде в Ер-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок поєдинку о 17:00 за київським часом. Додамо, марокканці стали першою африканською командою, яка битиметься за медалі ЧС-2022, а хорвати, у свою чергу, є чинними віцечемпіонами світу з футболу.

Примітно, що Марокко та Хорватія перетиналися на груповій стадії мундіалю у Катарі. У очному протистоянні, яке відбулося ще в листопаді, команди не зуміли виявити переможця (0:0). До речі, "Атлаські Леви" виграли групу F, а хорвати посіли друге місце.

Нагадаємо, у півфіналі ЧС-2022 Хорватія була розбита Аргентиною (0:3), а марокканці поступилися французам (0:2).