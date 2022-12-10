Терпение лопнуло! Выходки хорватской секс-бомбы достали всех в Катаре

Девушку попросили вести себя скромнее на трибунах

Хорватская супермодель Ивана Кньолл на трибунах поддерживала свою команду в четвертьфинале чемпионата мира. А потом поскандалила с охраной.

Сотрудники службы безопасности стадиона в Катаре подошли к девушке перед началом поединка и попросили вести себя скромнее.

"Они не позволяли болельщикам фотографироваться со мной и пытались запретить мне позировать для фотографий около перил. Они вели себя грубо", — цитирует Ивану Bild.

Ивана во время матча Хорватия - Бразилия

Ивана в Катаре

Фанаты фотографируют девушку на стадионе

Напомним, что сборная Хорватии сенсационно обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2022. Теперь в полуфинале хорваты сыграют с Аргентиной, которая в серии пенальти обыграла Нидерланды. После матча капитан аргентинцев Лионель Месси наорал на главного тренера соперников Луи ван Гала.

Что касается Кньолл, то Иване катарцы предлагали надеть абайю, но она решила не отказываться от своего стиля. Кньолл спокойно разгуливает в бикини по Дохе и девушку не останавливает то, что она нарушает местные законы.