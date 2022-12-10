Терпение лопнуло! Выходки хорватской секс-бомбы достали всех в Катаре
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Девушку попросили вести себя скромнее на трибунах
Хорватская супермодель Ивана Кньолл на трибунах поддерживала свою команду в четвертьфинале чемпионата мира. А потом поскандалила с охраной.
Сотрудники службы безопасности стадиона в Катаре подошли к девушке перед началом поединка и попросили вести себя скромнее.
"Они не позволяли болельщикам фотографироваться со мной и пытались запретить мне позировать для фотографий около перил. Они вели себя грубо", — цитирует Ивану Bild.
Напомним, что сборная Хорватии сенсационно обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ-2022. Теперь в полуфинале хорваты сыграют с Аргентиной, которая в серии пенальти обыграла Нидерланды. После матча капитан аргентинцев Лионель Месси наорал на главного тренера соперников Луи ван Гала.
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Что касается Кньолл, то Иване катарцы предлагали надеть абайю, но она решила не отказываться от своего стиля. Кньолл спокойно разгуливает в бикини по Дохе и девушку не останавливает то, что она нарушает местные законы.