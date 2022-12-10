Терпець урвався! Витівки хорватської секс-бомби дістали всіх у Катарі

Дівчину попросили вести себе скромніше на трибунах

Хорватська супермодель Івана Кньолл на трибунах підтримувала свою команду у чвертьфіналі чемпіонату світу. А потім поскандалила з охороною.

Співробітники служби безпеки стадіону в Катарі підійшли до дівчини перед початком поєдинку і попросили поводитися скромніше.

"Вони не дозволяли вболівальникам фотографуватися зі мною і намагалися заборонити мені позувати для фотографій біля поручнів. Вони поводилися грубо", — цитує Івану Bild.

Івана під час матчу Хорватія – Бразилія

Івана у Катарі

Фанати фотографують дівчину на стадіоні

Нагадаємо, що збірна Хорватії сенсаційно обіграла Бразилію у чвертьфіналі ЧС-2022. Тепер у півфіналі хорвати зіграють із Аргентиною, яка в серії пенальті обіграла Нідерланди. Після матчу капітан аргентинців Ліонель Мессі накричав на головного тренера суперників Луї ван Гала.

Що стосується Кньолл, то Івані катарці пропонували одягти абайю, але вона вирішила не відмовлятися від свого стилю. Кньолл спокійно розгулює в бікіні Дохою і дівчину не зупиняє те, що вона порушує місцеві закони.