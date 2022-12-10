Терпець урвався! Витівки хорватської секс-бомби дістали всіх у Катарі
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Дівчину попросили вести себе скромніше на трибунах
Хорватська супермодель Івана Кньолл на трибунах підтримувала свою команду у чвертьфіналі чемпіонату світу. А потім поскандалила з охороною.
Співробітники служби безпеки стадіону в Катарі підійшли до дівчини перед початком поєдинку і попросили поводитися скромніше.
"Вони не дозволяли вболівальникам фотографуватися зі мною і намагалися заборонити мені позувати для фотографій біля поручнів. Вони поводилися грубо", — цитує Івану Bild.
Нагадаємо, що збірна Хорватії сенсаційно обіграла Бразилію у чвертьфіналі ЧС-2022. Тепер у півфіналі хорвати зіграють із Аргентиною, яка в серії пенальті обіграла Нідерланди. Після матчу капітан аргентинців Ліонель Мессі накричав на головного тренера суперників Луї ван Гала.
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Що стосується Кньолл, то Івані катарці пропонували одягти абайю, але вона вирішила не відмовлятися від свого стилю. Кньолл спокійно розгулює в бікіні Дохою і дівчину не зупиняє те, що вона порушує місцеві закони.