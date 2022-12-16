Неймару сподобалося! Хорватська футболістка підтримала збірну "спекотним" фото у бікіні
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У Івани Кньолл з’явилася гідна конкурентка
Нападниця клубу "Грассхоппер" та жіночої збірної Хорватії Ана Марія Маркович вирішила підтримати чоловічу національну команду, яка у півфіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі поступилася Аргентині з рахунком 0:3.
Для цього Ана Марія опублікувала кілька гарячих знімків у Instagram у бікіні та футболці національної збірної. Маркович зазначила, що пишається хорватськими футболістами.
"Як би там не було, я все одно пишаюся вами", — написала Маркович під фото.
Примітно, що нападник збірної Бразилії Неймар поставив під цими знімками лайк, а аргентинці масово вибачалися перед красунею за перемогу над збірною її країни.
На Маркович підписано 1,6 млн осіб. Вона часто радує своїх підписників гарячими фото.
Додамо, що Хорватія зіграє на ЧС-2022 у матчі за 3 місце з Марокко. До речі, ці команди грали в одній групі на мундіалі в Катарі, завершивши матч "сухою" нічиєю — 0:0. Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли подивитися поєдинок за "бронзу" ЧС-2022.
Нагадаємо, супермодель з Хорватії Івана Кньолл стала найвідомішою вболівальницею на ЧС-2022 через свої відкриті вбрання. Влада Катару навіть просила її поводитися скромніше. Деякі катарці пропонували хорватці сховати її пишні форми в абайю.