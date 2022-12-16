Неймару сподобалося! Хорватська футболістка підтримала збірну "спекотним" фото у бікіні

У Івани Кньолл з’явилася гідна конкурентка

Нападниця клубу "Грассхоппер" та жіночої збірної Хорватії Ана Марія Маркович вирішила підтримати чоловічу національну команду, яка у півфіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі поступилася Аргентині з рахунком 0:3.

Для цього Ана Марія опублікувала кілька гарячих знімків у Instagram у бікіні та футболці національної збірної. Маркович зазначила, що пишається хорватськими футболістами.

"Як би там не було, я все одно пишаюся вами", — написала Маркович під фото.

Примітно, що нападник збірної Бразилії Неймар поставив під цими знімками лайк, а аргентинці масово вибачалися перед красунею за перемогу над збірною її країни.

На Маркович підписано 1,6 млн осіб. Вона часто радує своїх підписників гарячими фото.

Ана Марія Маркович

Додамо, що Хорватія зіграє на ЧС-2022 у матчі за 3 місце з Марокко. До речі, ці команди грали в одній групі на мундіалі в Катарі, завершивши матч "сухою" нічиєю — 0:0. Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли подивитися поєдинок за "бронзу" ЧС-2022.

Нагадаємо, супермодель з Хорватії Івана Кньолл стала найвідомішою вболівальницею на ЧС-2022 через свої відкриті вбрання. Влада Катару навіть просила її поводитися скромніше. Деякі катарці пропонували хорватці сховати її пишні форми в абайю.