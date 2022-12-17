Всі це зробимо! Гучна обіцянка дівчат гравців збірної Аргентини перед фіналом ЧС-2022

Рішення було прийнято на спільній вечірці у Досі

Матч збірних Аргентини та Франції стане фінальним на цьому чемпіонаті світу. Найкрутіший футбольний трофей команди розіграють у неділю, 18 грудня. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Франція.

Напередодні гри дівчина гравця аргентинської команди Лісандро Мартінеса розповіла, що всі дружини та подруги футболістів пообіцяли зробити однакові татуювання, якщо їхні партнери стануть чемпіонами світу.

Як пише The Sun, дівчата ухвалили це рішення на спільній вечірці в Досі. Щоправда, виникла одна затримка — доки не вибрали малюнок тату. За словами Мурі Лопес, є три робочі варіанти — ескіз трофею ЧС-2022, дата фіналу, або якийсь напис арабською мовою.

Мурі на матчі ЧС-2022

До речі, напередодні французький президент Еммануель Макрон дав свій прогноз на фінальний матч. Він вважає, що глядачі побачать багато голів. Сам Макрон везе до Катару солідну групу підтримки.

Нагадаємо, що 17 грудня на чемпіонаті світу відбудеться двобій за бронзові медалі. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Марокко.