Йому байдуже! Слова Бензема поранили вболівальників перед фіналом ЧС-2022

Тренер так і не покликав форварда на головний матч турніру

Нападник мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема зробив загадковий пост у соцмережах напередодні фінального поєдинку чемпіонату світу з футболу. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Франція.

Бензема опублікував у Instagram селфі з підписом: "Мені байдуже".

Цікаво, що Карім Бензема став першим володарем "Золотого м’яча" за 44 роки, який пропускає чемпіонат світу. Нападник залишається у заявці збірної Франції на ЧС-2022, хоча покинув Катар ще до старту мундіалю через травму.

ЗМІ писали, що Бензема міг повернутись на матчі плей-офф. Він залікував травму і був би корисним навіть на лаві запасних. Але наставник збірної Франції Дідьє Дешам всіляко уникає запитань, чому форвард не повернувся до Катару. Можливо, Бензема має конфлікт з головним тренером команди.

Вболівальники дивуються: що означає пост Бензема? Він не вболіватиме за Францію. Багато фанатів здивовані неоднозначними словами форварда.

Нагадаємо, що 17 грудня на чемпіонаті світу відбудеться матч за бронзові медалі. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу Хорватія — Марокко.