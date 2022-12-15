У росії назвали тренера-фіналіста ЧС-2022 бездарністю

Росіянин вважає, що Франція мала легко проходити Марокко

Тактика збірної Франції, яка у півфіналі чемпіонату світу з футболу в Катарі вибила Марокко (2:0), є убогістю.

Такою думкою з "Матч ТВ" поділився колишній головний тренер "Анжи" Олександр Григорян. Росіянин розкритикував головного тренера збірної Франції Дідьє Дешама.

"Багато хто хвалять Дешама за те, що він виявляє гнучкість на ЧС. Але якщо вона полягає в тому, що Жиру весь час грав персонально Амрабатом, а Грізманн — з Унаї, то можна говорити, що це мистецтво. На мій погляд, це бездарність. Коли у тебе команда на голову сильніша в майстерності, ти, природно, маєш вирішувати питання з позиції сили… Були епізоди, де Жиру дивився не на м’яч, а на Амрабата. Для нього це незвична функція, це убогість. В збірній Аргентини вся команда працює на Мессі, але це обґрунтовано, тут – ні.

У виконанні Марокко ми бачили ідеальну "засувку" 4-5-1. Думаю, багато андердогів у нас візьмуть це на озброєння. Ніхто не міг припустити, що вони так вийдуть на другий тайм. Залишать двох центральних захисників, здвоять фланги, ударять по лівому флангу французів. До 60-ї хвилини перевага була у Марокко", – сказав Григорян.

Нагадаємо, Франція у фіналі ЧС-2022 зіграє з Аргентиною, яка у півфіналі розгромила команду Хорватії (3:0). З результатами та відеооглядами всіх матчів мундіалю у Катарі можна ознайомитись у нас на сайті.