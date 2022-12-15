В россии назвали тренера-финалиста ЧМ-2022 бездарностью

Россиянин считает, что Франция должна была легко проходить Марокко

Тактика сборной Франции, которая в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре выбила Марокко (2:0), является убожеством.

Таким мнением с "Матч ТВ" поделился бывший главный тренер "Анжи" Александр Григорян. Россиянин раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

"Многие хвалят Дешама за то, что он проявляет гибкость на ЧМ. Но если она заключается в том, что Жиру все время играл персонально по Амрабату, а Гризманн – по Унаи, то можно говорить, что это искусство. На мой взгляд, это бездарность. Когда у тебя команда на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Жиру смотрел не на мяч, а на Амрабата. Для него это непривычная функция, это убожество. В сборной Аргентины вся команда работает на Месси, но это обоснованно. Здесь – нет.

В исполнении Марокко мы видели идеальную "защелку" 4-5-1. Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение. Никто не мог предположить, что они выйдут так на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу французов. К 60‑й минуте подавляющее преимущество было у Марокко", – сказал Григорян.

Напомним, Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной, которая в полуфинале разгромила команду Хорватии (3:0). С результатами и видеообзорами всех матчей мундиаля в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте.