Ему все равно! Слова Бензема ранили болельщиков перед финалом ЧМ-2022

Тренер так и не позвал форварда на главный матч турнира

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема сделал загадочный пост в соцсетях накануне финального поединка чемпионата мира по футболу. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Аргентина — Франция.

Бензема опубликовал в Instagram селфи с подписью: "Мне все равно".

Интересно, что Карим Бензема стал первым обладателем "Золотого мяча" за 44 года, который пропускает чемпионат мира. Нападающий остается в заявке сборной Франции на ЧМ-2022, хотя покинул Катар еще до старта мундиаля из-за травмы.

СМИ писали, что Бензема мог вернуться на матчи плей-офф. Он залечил травму и был бы полезен даже на скамейке запасных. Но наставник сборной Франции Дидье Дешам всячески уходит от вопросов, почему форвард не вернулся в Катар. Возможно, у Бензема конфликт с главным тренером команды.

Болельщики в недоумении: что значит пост Бензема? Он не будет болеть за Францию. Многие фанаты удивлены неоднозначными словами форварда.

Напомним, что 17 декабря на чемпионате мира состоится матч за бронзовые медали. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча Хорватия — Марокко.