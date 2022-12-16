ФИФА отказала Зеленскому в просьбе выступить перед финалом ЧМ-2022

Глава государства частенько выступает с видеообращениями на разных мировых мероприятиях

Президент Украины Владимир Зеленский, которого издание Politico назвало самым влиятельным человеком Европы в 2022 году, хотел поделиться посланием о мире во всем мире до начала финального матча чемпионата мира по футболу в Катаре Аргентина — Франция.

Об этом сообщает CNN. По информации источника, данную инициативу отклонили в Международной федерации футбола (ФИФА), правда, переговоры еще идут.

В издании отметили, что Офис президента Украины предложил ФИФА, чтобы Зеленский обратился к гостям финального матча мундиаля 18 декабря, а после отказа украинская сторона была сильно удивлена.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо", — сказал источник, знакомый с ситуацией. В CNN отметили, что переговоры между сторонами все еще идут, а ФИФА пока не давала никаких комментариев на этот счет.

Напомним, Зеленский неоднократно пытался использовать крупные мировые события, вне зависимости от их тематики, для удержания внимания мировой общественности к войне в Украине. Президент Украины выступал по видеосвязи на саммите G20, на вручении музыкальной премии Грэмми и даже на Каннском кинофестивале.