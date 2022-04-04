Зеленский выступил на Грэмми с мощной речью о войне в Украине (видео)

Музыканты в Укране сейчас носят бронежилеты, а не смокинги, подчеркнул Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми, которая проходит в США. Он рассказал о войне в Украине и призвал всех говорить о ней правду при каждой возможности.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют", — начал Зеленский свою речь.

Он также рассказал о том, чем сейчас занимаются в Украине музыканты, вместо того, чтобы петь на сцене и носить смокинги. Президент отметил, что выступать им доводится разве что в госпиталях для раненых.

Зеленский призвал всех слушателей не молчать о войне в Украине, а рассказывать о ней правду при любой возможности. "Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас чем можете. Любым. Но не молчать", — сказал он.

"И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война", — сказал он. "Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Это уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене Грэмми", добавил Зеленский.

Вслед за его речью последовало выступление известного певца Джона Ледженда и украинской поэтессы Любови Якимчук исполнили композицию, посвященную Украине.

В 2022 году награда Grammy вручается в 64-й раз. Победителем в номинации "Лучшая рэп-песня" стал Канье Уэст. Американская актриса, певица и автор песен Оливия Родриго была названа "Лучшим новым исполнителем".

Напомним, что ранее на церемонии "Оскар" в ролике в поддержку украинцев войну в Украине назвали лишь "конфликтом".